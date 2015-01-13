Стоимость квартир на "вторичке" в Киеве за год упала более чем на треть

Об этом сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 970 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 1 809 долл./кв. м.

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Цена продажи квартир на «вторичке» в прошедшем году снизилась во всех районах столицы. Наибольшее снижение наблюдалось в Соломенском районе Киева – на 38,83%, до 1 038 долл./кв. м. Меньше всего в 2014 году подешевели квартиры в Деснянском районе – на 33,27%, до 1 011 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, в 2013 году средняя стоимость продажи квартир на «вторичке» столицы снизилась всего на 0,78% - до 1 901 долл./кв. м. Обвал стоимости жилья в долларах в 2014 году был обусловлен значительной девальвацией национальной валюты и существенным падением спроса. По информации SV Development, в прошедшем году на вторичном рынке столицы было совершено на 65% меньше сделок купли-продажи квартир, чем в 2013 году – 5 651.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.