Депутаты запретили штрафовать жителей зоны АТО за неуплату комуслуг

Верховная Рада Украины с предложениями президента приняла Закон "О моратории на принудительную реализацию жилья, начисление и взимание пени и других штрафных санкций за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим на территориях проведения антитеррористической операции" (№0962).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 267 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно предложениям президента, название закона изменено на "Об установлении дополнительных гарантий по защите прав граждан, проживающих на территориях проведения антитеррористической операции, и ограничении ответственности предприятий-исполнителей /производителей жилищно-коммунальных услуг в случае несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергетические ресурсы".

Президент в своих предложениях отметил, что соответствующее название предлагает в связи с тем, что "законом не регулируется вопрос об установлении моратория на начисление и взимание пени, других штрафных санкций за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим на территориях проведения антитеррористической операции".

В статье 3 закона определяется установить мораторий на время, определенное в статье 1 данного Закона, на начисление и взимание пени и других штрафных санкций энергоснабженческими компаниями в случае несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергетические ресурсы предприятиями-исполнителями/производителями жилищно-коммунальных услуг, предоставляющими такие услуги в районе проведения антитеррористической операции.

Президент отметил, что законом предлагается установить мораторий на начисление и взимание пени, других штрафных санкций энергоснабженческими компаниями в случае несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергетические ресурсы предприятиями-исполнителями/производителями жилищно-коммунальных услуг (часть первая статьи 3).

По его мнению, установление такого моратория может привести к ухудшению расчетов за потребленные энергетические ресурсы предприятиями, которые не являются исполнителями/производителями жилищно-коммунальных услуг на территориях проведения антитеррористической операции и имеют возможность своевременно рассчитываться за использованные при производстве, транспортировке, предоставлении жилищно-коммунальных услуг энергетические ресуры.

В связи с этим, считает президент, целесообразно ввести указанный мораторий только на территориях проведения антитеррористической операции. Соответственно, часть первая статьи 3 Закона дополняется словами "что предоставляют такие услуги в районе проведения антитеррористической операции".

Кроме того, из закона исключается положение о том, что порядок компенсации убытков предприятий-исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг, полученных во время действия данного Закона, устанавливается Кабинетом министров Украины.

Президент отметил, что поступившим на подпись законом на Кабинет министров Украины возлагается установление порядка компенсации убытков предприятий – исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг, полученных во время действия Закона (часть вторая статьи 3, абзац второй пункта 2 статьи 4). При этом Законом не определено, о какой компенсации идет речь, и из содержания Закона не вытекает, что его действие может привести к возникновению убытков предприятий-исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг. Соответственно, он предложил исключить это положение.

Из Заключительных положений также исключается положение о том, что Кабинет министров в месячный срок со дня опубликования данного Закона должен разработать, в частности, порядок компенсации убытков предприятий - исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг, которые подпадают под действие данного Закона.

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Как сообщал УНИАН. Верховная Рада 2 сентября 2014 года приняла Закон «О моратории на принудительную реализацию жилья, начисление и взимание пени и других штрафных санкций за жилищно-коммунальные услуги гражданами, проживающими на территориях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, однако президент вернул его со своими предложениями для повторного рассмотрения.