Украинцам, которые не успели оформить субсидию, обещают компенсировать коммунальные расходы

Возвращение средств гарантируется, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

Кабинет министров компенсирует коммунальные расходы семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, сообщается на правительственном портале teplo.gov.ua.

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Согласно сообщению, тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги. Как отмечается, средства компенсируют, даже если документы будут поданы в ноябре или декабре.

«Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона», - говорится в сообщении.

Таким образом, государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца.

Правительство напомнило, что для получения государственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не требуется.

Готовые документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, сельских и поселковых советов; направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства либо отправить через Интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua).

В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размера.

В сообщении также указывается, что, если гражданин получает безосновательный отказ, ему необходимо обратиться на правительственную горячую линию 15-45. Обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров объявил о повышении с 1 ноября тарифов на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. кубометров.

22 октября Президент Петр Украины Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.