Право выдавать разрешения на строительство отдадут местным властям

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и усовершенствования градостроительного законодательства (№1546).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 287 народных депутатов при 226 необходимых.

Как отмечается в пояснительной записке, целью принятия законопроекта является усовершенствование градостроительной деятельности, упрощение разрешительных и согласительных процедур в строительстве и усовершенствование системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Для этого предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты, которые предусматривают, в частности, предоставление (получение, регистрацию) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и принятие в эксплуатацию завершенных строительством объектов:

- исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля – относительно объектов, расположенных на территории населенных пунктов;

- структурными подразделениями районных государственных администраций по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля – относительно объектов, расположенных за пределами населенных пунктов;

- центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля через главных инспекторов строительного надзора – относительно объектов, расположенных на территории нескольких административно-территориальных единиц.

При этом реализация законопроекта в предложенной редакции будет обеспечивать определенную свободу усмотрения, возможность выбирать из нескольких юридически допустимых решений то, которое орган власти считает лучшим при данных обстоятельствах, создание органов государственного архитектурно-строительного контроля, исходя из возможностей и потребностей соответствующих регионов, говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, законопроектом предусматривается:

- система государственного надзора за принятием решений в сфере градостроительства и осуществлением государственного архитектурно-строительного контроля, механизмы обжалования заказчиком таких решений;

- усовершенствование процедуры представления декларации о выполнении подготовительных и строительных работ путем установки исчерпывающего перечня оснований для ее возврата;

- исключение необходимости информирования заказчиками местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о полученных документах на начало строительства и о принятии в эксплуатацию объектов и отмена ответственности за неподачу такой информации;

- сокращение срока выдачи технических условий с 15 (30) до 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления;

- право заказчика строительства на применение автономных систем инженерного обеспечения независимо от наличия на соответствующей территории магистральных или других инженерных сетей;

- снятие ограничений относительно привлечения к осуществлению контроля специалистов только научно-исследовательских и научно-технических организаций, аттестованных Минрегионом.