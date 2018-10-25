Минрегион подготовил новые условия для реконструкции и сноса устаревшего жилья

Новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья предусматривает согласие не менее 75% жильцов дома.

Новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья, над разработкой которого Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины завершает работу, предусматривает согласие не менее 75% жильцов дома на проведение реконструкции.

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Об этом сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Согласно проекту закона, который разрабатывается, согласие на проведение реконструкции устаревшего жилья должно составлять не менее 75% жильцов дома. Эту норму мы еще будем обсуждать, ведь этот вопрос один из ключевых. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов на проведение будущей реконструкции. Однако в реальных условиях сегодня это практически невозможно», - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

По словам замминистра, профильный институт "ДИПРОМИСТО", который занимается разработкой данного законопроекта, готов завершить работу над законопроектом для дальнейшего одобрения и направления в правительство.

«Сейчас мы собираем финальные предложения и дополнения к проекту, которые будут обработаны и внесены в новую редакцию. Мы уже проработали замечания и проблемные вопросы, которые содержатся в действующем законе, в связи с чем, в частности, реконструкция так и не началась на практике. Например, вопрос согласия жителей на отселение при реконструкции, компенсация. Самое главное, что новый законопроект будет ориентирован на интересы людей, которые сейчас проживают в таком жилье», - сказал он.

Также Парцхаладзе сообщил, что определять, какие дома подлежат сносу или замене и реконструкция которых невозможна без отселения, будут на основании проектной документации на реконструкцию, которая прошла соответствующую процедуру обсуждения и утверждения.

«Предполагается, что жители таких домов должны отселяться, как основной вариант, в стартовые дома в пределах квартала (микрорайона), который реконструируется. Кроме этого, рассматривается возможность временного переселения в маневренный фонд и в другие равноценные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе вторичного рынка (по согласованию)», - отметил он.

По словам Парцхаладзе, новый законопроект нацелен на защиту интересов граждан, а также инвесторов, защиту от возможных злоупотреблений, обеспечение безопасности и комфорта при реализации программы, улучшение жизни людей.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует до конца года внести в Верховную Раду законопроект об обновлении устаревшего жилья в Украине. По словам Парцхаладзе, даже если закон примут в 2019 году, то еще понадобится 2-3 года, чтобы проект можно было начинать, так как пока инвесторам экономически не очень интересно входить в такие проекты в связи с проседанием рынка.

Также Минрегион планирует разработать и внести в 2019 году в Верховную Раду законопроект о рынке аренды жилья.