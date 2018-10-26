К отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов

В Кабмине заявили, что в случае несвоевременного запуска отопления в отношении местных властей будут возбуждаться уголовные дела.

К отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры (школы, детские сады и больницы) и 45% жилых домов, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины со ссылкой на вице-премьера министра Геннадия Зубко.

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«Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался, и в первую очередь это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного выше, чем в Киеве», - цитирует Зубко пресс-служба.

Также премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что в случаях несвоевременного начала отопительного сезона на местах к органам местного самоуправления будут применяться жесткие санкции.

«Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться в прокуратуру о случаях служебного несоответствия и бездействия на местах», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о начале отопительного сезона с 15 октября.