Юрист объяснил, что изменится для украинцев в случае отмены прописки

По словам юриста, законопроект предусматривает, что человек может в электронном виде заявить о том, что он проживает по определенному адресу.

Внесенный в Верховную Раду законопроект об отмене прописки предусматривает, что регистрация становится добровольной и может осуществляться в режиме онлайн.

О нововведении, предложенном в законопроекте №9218, рассказал адвокат Александр Гун, передает «Обозреватель».

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"По сути, отменяется такой институт как прописка или место регистрации. Он из обязательного становится добровольным и переносится на декларативные принципы. Смысл в том, что раньше надо было предоставить пакет документов для регистрации места проживания, а сейчас любой гражданин может заявить это в декларативном порядке", — рассказал адвокат.

По его словам, законопроект предусматривает, "что человек может в электронном виде заявить о том, что он проживает по такому-то адресу, отправив декларацию". И соответствующий орган, получив декларацию, должен это зарегистрировать.

"Понятно, что законопроектом предусматривается возможность проверки правдивости этой информации. За указанную ложную информацию о месте своего проживания будут штрафы. Кроме того, владелец помещения, если регистрация была сделана без него, будет получать соответствующее сообщение, скорее всего почтой. В случае, если регистрация не соответствует действительности, человек не проживает в том месте, которое указал, то он может отменить это, обратившись в орган регистрации", — пояснил Гун.

"Соответственно, на человека, который указала эту информацию, будут наложены штрафные санкции", — добавил он.

По словам юриста, отмена прописки — это, "по сути, требование Евросоюза, и мы к этому давно идем".