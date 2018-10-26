В Украине разрешили подземные паркинги под ресторанами, концертными залами и музеями

В Минрегионе отметили, что создание подземных паркингов под такими общественными зданиями даже в исторических районах - это опыт европейских и других развитых стран.

В Украине с 1 октября разрешено проектировать подземные паркинги под заведениями питания, спорта, культуры и здравоохранения (кроме корпусов с палатами) при условии соблюдения соответствующих противопожарных и других технических требований.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«С 1 октября этого года вступили в действие изменения в государственные строительные нормы, согласно которым разрешено проектировать подземные паркинги не только под торгово-развлекательными центрами, но и под кафе, ресторанами, театрами, музеями, учреждениями спорта и больницами (кроме корпусов, где находятся палаты для непосредственного пребывания пациентов, которые лечатся)», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что сегодня в Европе такие подземные парковки - это удобство для посетителей этих заведений и действенный способ борьбы с перенасыщенным количеством припаркованного транспорта на улицах.

«Надеюсь, что с внедрением такой возможности в Украине улучшится ситуация с парковками, ведь сейчас нехватка парковочных мест для автомобилей и загрузка центральных районов хаотично запаркованными машинами - это большая проблема для крупных городов Украины», - написал он.

Также Парцхаладзе подчеркнул, что создание подземных паркингов под такими общественными зданиями даже в исторических районах - это опыт европейских и других развитых стран.

«Например, в австрийской Вене и австралийском Сиднее подземные автостоянки построены под всемирно известными оперными театрами. Ранее украинскими строительными нормами разрешалось размещать подземные паркинги под общественными зданиями, кроме учреждений здравоохранения, спорта, культуры, общественного питания, соцобеспечения, школ, детсадов, детских домов», - написал чиновник.

Парцхаладзе сообщил, что, согласно изменениям в нормах, паркинг должен быть отделен перекрытием REI 180, а технические помещения заведений, под которыми он будет располагаться, должны быть отделены от него сплошной противопожарной стеной 1-го типа.

Кроме этого, паркинг должен иметь самостоятельные пути эвакуации и отдельные инженерные коммуникации для безопасности в случае чрезвычайных ситуаций.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.