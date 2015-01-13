Депутаты приняли в первом чтении законопроект о владельцах многоэтажек

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме (№1565).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 народных депутатов из 331, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, целью принятия проекта является решение проблем по реализации права собственности в многоквартирных домах, связанных с необходимостью создания условий для эффективной эксплуатации и содержания общего имущества многоквартирных домов, а также определения альтернативных методов управления.

Читайте такжеНа доступное жилье в госбюджете-2015 предусмотрено всего 187,4 млн гривень

Достичь указанной цели предлагается путем:

- определения понятия «многоквартирный дом»; имущество, относящееся к общему имуществу; субъектов права собственности в многоквартирном доме;

- установления механизма определения доли каждого совладельца в общем имуществе;

- внедрения в каждом многоквартирном доме институционных возможностей для представительства интересов всех совладельцев;

- определения и конкретизации основных прав и обязанностей совладельцев многоквартирного дома;

- определения простого и квалифицированного (для чрезвычайно важных решений) большинства голосов совладельцев для принятия решений по распоряжению и управлению общим имуществом в многоквартирном доме;

- внедрения принципа пропорциональности голосов совладельцев в соответствии с их долей в общем имуществе и процедурой письменного опроса одновременно с процедурой созыва общих собраний;

- определения альтернативных моделей управления общим имуществом в многоквартирном доме (самостоятельно, в том числе путем создания ОСМД, или передачи всех или части функций на основании договора физическому лицу-предпринимателю или юридическому лицу (управителю);

- определения порядка разделения расходов на содержание общего имущества (пропорционально к своей доле в общем имуществе) и ответственности совладельцев многоквартирного дома.

Заключительными положениями проекта предусмотрено внесение изменений в иные законодательные акты.

Изменения в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», в частности, предусматривают: устранение искусственного деления совладельцев на полноправных членов и «неполноправных членов» ОСМД; согласование правового режима общей собственности в многоквартирном доме с положениями Гражданского кодекса Украины; урегулирование вопросов самостоятельного обеспечения объединением содержания многоквартирного дома.

Также проектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». Этими изменениями предлагается предоставить право каждому совладельцу многоквартирного дома получать информацию о том, кто является владельцами других квартир и нежилых помещений в этом доме – то есть, кто вместе с ним является совладельцами общего имущества в доме.