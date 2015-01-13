Рада продлила "строительную амнистию"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом народного депутата от "Батькивщины" Александры Кужель устанавливается, что орган (ранее - инспекции) государственного архитектурно-строительного контроля до 31 декабря 2015 года (ранее - 2013) бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления владельцами (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные без разрешения на выполнение строительных работ, по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию (ранее - по результатам технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей принимают в эксплуатацию):

- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения (ранее речь шла и о пристройкам к ним - УНИАН), построенные в период с 5 августа 1992 года до 12 марта 2011 года; построенные до 12 марта 2011 года:

- общественные здания I и II категорий сложности;

- здания и сооружения сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности.

Читайте такжеДепутат предлагает продлить действие «строительной амнистии» до 2016 годаПорядок принятия в эксплуатацию таких объектов и проведения технического обследования определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере градостроительства.

При этом техническое обследование индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 квадратных метров включительно, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 100 квадратных метров включительно проводится в ходе их технической инвентаризации с соответствующей отметкой в техническом паспорте.

К владельцам (пользователям) земельных участков, которые согласно этого пункта подали документы о принятии в эксплуатацию построенных без разрешения объектов, штрафные санкции за выполнение строительных работ без получения документов, дающих право на их выполнение, и за эксплуатацию или использование объектов строительства, не принятых в эксплуатацию, не применяются.