Нацкомиссия начинает мониторить качество отопления в Украине

В перспективе регулятор сможет учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет мониторить показатели качества в сфере теплоснабжения, что позволит информировать потребителей и все заинтересованные стороны об уровне предоставления услуги.

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Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, соответствующие проекты форм отчетности были одобрены на заседании комиссии.

Отмечается, что принятие указанных форм отчетности позволит НКРЭКУ получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям: непрерывность теплоснабжения (ежегодно); качество теплоносителя (ежегодно); коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально).

Согласно сообщению, введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов комиссии, а в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ в конце августа 2016 года приняла постановление, которое регламентирует качество услуги электроснабжения и предоставляет возможность потребителям получать компенсацию в случае нарушения параметров его качества. Постановление вступило в силу с 13 января 2017 года.

Данная компенсация начисляется путем уменьшения счетов за электроэнергию для потребителя за следующий месяц.