Рада вернула на доработку законопроект об энергоэффективности зданий

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 229 народных депутатов из 327, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является определение правовых, экономических и организационных принципов деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий и направлен на создание условий для рационального потребления в них энергетических ресурсов.

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В законопроекте, в частности, определяются: основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности зданий; органы, уполномоченные осуществлять государственное управление в этой сфере и их полномочия; организационно-правовые принципы паспортизации и сертификации энергетической эффективности зданий; основные энергоэффективные меры в зданиях; общие принципы профессиональной деятельности и информационного обеспечения в сфере энергетической эффективности зданий.