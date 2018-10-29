Кабмин планирует до осени следующего года полностью монетизировать субсидии

Общий объем адресной помощи, предусмотренный проектом государственного бюджета на 2019 год, составляет 55 млрд грн.

Процесс монетизации субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг начнется с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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"Саму монетизацию субсидий проведем в несколько этапов. Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые. Части домохозяйств, а это 1,3 млн, мы уже выплачиваем сэкономленные средства. В среднем получилось по 600-700 гривень каждому хозяйству. Следующий этап - перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за оплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплоснабжающим предприятиям и другим поставщикам коммунальных услуг», - цитирует пресс-служба премьер-министр Владимира Гройсман.

Он добавил, что общий объем адресной помощи, предусмотренный проектом государственного бюджета на 2019 год, составляет 55 млрд грн.

Как отметил премьер, процесс монетизации субсидий нужно провести до осени 2019 года - до наступления следующего отопительного сезона.

«Мы уже создали реестр субсидий и движемся дальше. Конечно, бюрократия этому не способствует. Но она никогда и ничему не способствует. Это огромный объем работы, и мы со всем справимся», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о создании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по монетизации жилищных субсидий, которую возглавит первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Рабочая группа должна определить пути решения системных проблем по предоставлению субсидий населению на оплату услуг ЖКХ в денежной форме на уровне конечного потребителя и сформировать предложения по монетизации жилищных субсидий.

Монетизация жилищных субсидий в Украине будет проходить в три этапа: первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов, на втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

На данный момент проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 млрд грн.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета. Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все так же будут начисляться по социальным нормам.