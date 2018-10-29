Инклюзию сделали обязательной для всех новых школ и детсадов

Отныне при реконструкции и строительстве садиков и школ обязательно должны предусматриваться доступные и универсальные классы, коридоры, учебные кабинеты, игровые комнаты и другие залы и помещения.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы (ГСН) и ввело обязательное проектирование инклюзивного пространства для детей с инвалидностью в школах и детсадах.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие ГСН по проектированию школ вступили в силу с 1 сентября, а ГСН относительно детских садов с 1 октября.

"С этой осени инклюзия в школах и детских садах стала обязательной. Отныне при реконструкции и строительстве этих заведений обязательно должны быть предусмотрены доступные и универсальные классы, коридоры, учебные кабинеты, игровые комнаты и другие залы и помещения. Также в рамках обустройства безбарьерного пространства будут создаваться отдельные классы или группы инклюзивного обучения, дополнительные помещения для медобслуживания и коррекции развития - так называемые ресурсные комнаты. Образование в Украине должно становиться доступным", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что согласно ГСН, наполняемость классов с инклюзивным обучением должна составлять не более 20 учеников.

Также, по его словам, определено проектирование ресурсных комнат - отдельных специально оборудованных классов для детей с особыми образовательными потребностями, где они учатся по индивидуальному плану развития в сопровождении коррекционного педагога.

"Сегодня такие комнаты уже работают во многих обновленных школах по Украине благодаря успешной реализации проекта Благотворительного фонда Порошенко и его председателя Марины Порошенко. Безбарьерность является также одним из главных принципов проекта «Новое Образовательное Пространство», который сейчас реализуется Минрегионом и Минобразования почти в 300 школах и детсадах Украины. И мы в дальнейшем продолжим эту работу ", - отметил Парцхаладзе.

Также, он добавил, что Минрегион работает над разработкой новых эффективных ГСН относительно доступности, которые будет касаться всех групп населения с инвалидностью: колясочников, тех, кто имеет проблемы со слухом и зрением, а также других маломобильных групп.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.