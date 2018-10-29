Право на субсидии имеют около 7 миллионов семей – Гройсман

Премьер поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко активно отслеживать ситуацию с началом отопительного сезона в регионах.

По расчетам Кабинета министров Украины, около 7 миллионов домохозяйств имеют право на субсидии, поэтому безосновательный отказ им в этом праве недопустим.

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Об этом по итогам оперативного совещания относительно ситуации с началом отопительного сезона заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба правительства.

«Мы на уровне правительства устранили ограничения, которые мешали получить помощь. При органах соцзащиты созданы отдельные комиссии, которые должны учитывать отдельные обстоятельства каждой семьи, нуждающейся в субсидии. Просил бы, чтобы комиссии принимали людей, и, если есть реальные жизненные обстоятельства, становились на позиции граждан. Очень четко надо дать всем понять, что иначе и быть не может», - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Также он поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко активно отслеживать ситуацию с началом отопительного сезона в регионах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. кубометров.

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду на 16% после вступления в силу решения Кабинета министров о повышении цены на газ для населения на 23,5%.