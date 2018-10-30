В Украине новые остановки транспорта оградят защитными столбиками

По словам Парцхаладзе, согласно ГСН, на подъездах к остановкам маршрутного транспорта должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственную строительную норму (ГСН) и ввело обязательное проектирование на остановках защитных оградительных столбиков от наезда общественного транспорта при новом строительстве и реконструкции с 1 сентября.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов" вступили в силу с 1 сентября.

"Повышаем безопасность людей на остановках общественного транспорта. В силу уже вступила важная норма по этому поводу - обязательное проектирование защитных ограждений - металлических столбиков перед остановками. В предыдущих нормах не содержалось ни одного требования безопасности людей на остановках. К тому же, за последние годы количество смертей от наездов на остановках общественного транспорта в Украине только растет. Поэтому введение такой нормы было крайне необходимым", - написал он.

По словам Парцхаладзе, согласно ГСН, на подъездах к остановкам маршрутного транспорта теперь должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа.

"Кроме этого, на остановках должны быть предусмотрены средства информирования пассажиров (электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения) и автоматы по продаже билетов. При этом, они не должны ухудшать видимость для водителей или мешать движению пешеходов", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что успешные примеры реализации таких средств безопасности действуют во многих странах Европы и мира.

"Часто такие металлические столбики размещают не только у остановок, но и на крупных перекрестках, и у наземных переходов, где есть опасность для нахождения пешеходов. Сейчас мы также рассматриваем возможность внедрения такого изменения, продолжая работу и в дальнейшем совершенствуя эту ГСН. Возможно даже, чтобы такие столбики на перекрестках подсвечивались красными и зелеными цветами для информирования пешеходов о безопасном переходе дороги", - рассказал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.