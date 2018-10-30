Один из крупнейших турецких строительных холдингов предложил Украине проект реновации Рыбальского полуострова

Строительная компания Metal Yapi Konut Ukraine, которая является частью большого турецкого холдинга Metal Yapi Konut, более 30 лет успешно создающего проекты на территории Турции, вышла с собственной инициативой предложить Киеву проект ревитализации Рыбальского полуострова. Об этом сообщил член совета директоров Metal Yapi Konut, глава правления Metal Yapi Konut Ukraine Мехмет В. Сачаклыоглу.

«Украинский рынок недвижимости имеет большой потенциал в привлечении зарубежных инвестиций. Однако для этого важно интегрировать в том числе новейшие технологии строительства и управления проектами, которые уже широко используются в развитых странах. Metal Yapi Konut имеет большой опыт работы с такими технологиями, мы надеемся привнести их на украинский рынок», - отметил Мехмет В. Сачаклыоглу.

О компании:

Холдинг Metal Yapi Konut более 30 лет работает на рынке недвижимости Турции. В холдинг входят 20 предприятий, которые работают в семи отраслях: строительство и девелопмент, розничная торговля топливом, энергетика, пищевая промышленность, розничная торговля, управление торгово-развлекательными комплексами, туризм и гостиничный бизнес.

В т.ч. Metal Yapi Konut строит офисный центр Istanbul Tower 205 — самое высокое офисное здание Стамбула. Проект разработан американским архитектурным бюро SOM, соответствует платиновому стандарту LEED. Ожидается, что после завершения строительства это здание общей площадью около 224 тысяч кв. м станет одним из самых значимых объектов недвижимости во всей Турции.