В «Киевтеплоэнерго» еще не знают, сколько будет стоить отопление и горячая вода после подорожания газа

С 1 ноября этого года цена на газ для населения вырастет на 23,5%, до 8550 грн за тыс. куб. м.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» еще не проводило расчеты изменения тарифов на горячую воду и отопление в связи с изменением цены на газ для населения, которая с 1 ноября этого года вырастет на 23,5%, до 8550 грн за тыс. куб. м.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила исполнительный директор «Киевтеплоэнерго» Юлия Орел.

«На данный момент «Киевтеплоэнерго» не подавало документы в НКРЭКУ о пересмотре тарифов на горячую воду и отопление в связи с решением правительства об увеличении цены на газ для населения на 23,5% до 8550 грн за тысячу куб. м газа с 1 ноября… Расчеты изменения тарифов на горячую воду и отопление в связи с изменением цены на природный газ не проводились, поскольку отсутствуют нормативные документы, а именно: положения постановления КМУ №187 относительно цены на газ», - отметила она.

Орел добавила, что «Киевтеплоэнерго» в установленном порядке будет подавать необходимые документы на пересмотр тарифов, как только все нормативные документы будут опубликованы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров.

На сегодняшний день цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.