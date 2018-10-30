Киевлян предупредили: платежки за октябрь придут без субсидий

Городские власти заверяют, что в следующем месяце киевлянам осуществят перерасчет за услуги с учетом субсидий.

В Киевской городской госадминистрации предупреждают, что в платежках за коммунальные услуги, которые жители столицы получат за октябрь в ноябре, не будут отображены назначенные субсидии.

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Как сообщает пресс-служба КГГА, это связано с некорректной работой программного обеспечения «Жилищные субсидии» и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения субсидий.

«Потребителям не стоит беспокоиться, ведь после устранения указанного недостатка в квитанциях субсидиантов будет отображена сумма назначенной субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь. То есть гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленным объяснением, если субсидия за октябрь, например, составляла 300 грн, а за ноябрь - 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия составит 350 грн + 300 грн = 650 грн.

«Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии», - отметил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

По его словам, субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотапливаемый (летний) период, перерасчет на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения. А те семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, смогут оформить ее до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона.

В КГГА напоминают, что изменения в начислении субсидий введены в действие в соответствии с постановлением Кабинета министров от 17 октября 2018 г. № 841.