В Киеве отключены от электроснабжения два "дома Войцеховского"

«Киевские электросети» заявляют о неуплаченном долге в 2 млн грн и отсутствии постоянного соглашения с балансодержателем.

В Киеве с сегодняшнего дня отключены от электроснабжения два так называемых «дома Войцеховского», расположенных по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А.

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Об этом сообщает пресс-служба АО «ДТЭК «Киевские электросети».

Как отмечается, сооружения обслуживает ООО «Дом-сервис 19», которое накопило задолженность в сумме более 2 млн грн перед «ДТЭК «Киевские электросети» за уже потребленную электроэнергию.

Согласно сообщению, на сегодняшний день «Дом-сервис 19» является балансодержателем трех домов жилого комплекса «Мега-Сити» по адресам ул. Харьковское шоссе, д. 19, 19-А и 19-Б, построенных скандальным киевским застройщиком Анатолием Войцеховским на самозахваченных участках. Объекты получают электроэнергию по временным договорам.

«Начиная с октября 2016 года, ООО «Дом-сервис 19» платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме. «ДТЭК «Киевские электросети», понимая сложную ситуацию, в которой оказались жители многоэтажек, неоднократно предлагала согласовать график погашения задолженности. Балансодержатель также должен как можно быстрее выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Это позволило бы решить спорную ситуацию и исключить отключение от электроснабжения. Однако ООО «Дом-сервис 19» до сих пор этого не сделало», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что несмотря на постоянный рост долга, компания неоднократно инициировала продление временного договора на электроснабжение.

«ДТЭК «Киевские электросети» вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А. Компания понимает, насколько важно для жителей, чтобы электроэнергия в доме была всегда. Но, к сожалению, невыполнение гарантийных обязательств балансодержателем исключает ее дальнейшую подачу», - заявляют в компании.

«ДТЭК «Киевские электросети» просит городские власти и жителей домов усилить контроль над балансодержателем-должником, ведь из-за его безответственности сотни киевлян рискуют остаться без электроснабжения.

Как сообщал УНИАН, 3 августа 2017 года жители «новостроек Войцеховского» перекрывали движение транспорта на Харьковском шоссе из-за проблем с электро- и водоснабжением в их домах. В результате переговоров с участием жителей, властей и «Киевэнерго» было достигнуто соглашение о возобновлении электроснабжения в проблемных домах.

Советник Киевского городского головы, народный депутат Дмитрий Белоцерковец объяснил, что из семи проблемных домов микрорайона пять не введены в эксплуатацию, а два введены "фиктивным способом" через решения судов до 2014 года.

По словам Белоцерковца, проблема с этими домами состоит из двух факторов: накопленных многомиллионных долгов за электричество по коммерческому тарифу, из-за которых «Киевэнерго» начало процесс отключения энергоснабжения, и недостроенной системы электроснабжения.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев тогда сообщил, что достигнута договоренность решить в ближайшее время вопрос о реструктуризации долгов за услуги водо- и электроснабжения. Представитель городских властей подчеркнул, что КГГА готова идти навстречу обманутым жителям, но и от них власти нужна готовность организоваться, сотрудничать и выполнять договоренности.

Справка УНИАН. 25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу против киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Следствием установлено, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из которых в 2014 году были переоформлены на подставных лиц. С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК «Жемчужина Троещины» на ул. М. Закревского, 42А, БЦ «Доминион де люкс» на ул. Ушинского, 40, ЖК «Мега Сити» на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК «Сосновый бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской).