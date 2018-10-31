Инвесткомпания Dragon Capital купила крупнейший бизнес-парк Киева

Как сообщила пресс-служба компании, стороны согласились не раскрывать стоимость сделки.

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению бизнес-парка Horizon Park Business Center в Киеве площадью 69 030 кв. м у «Укрсоцбанка».

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Как сообщила пресс-служба компании Dragon Capital, стороны согласились не раскрывать стоимость сделки.

Отмечается, что в состав комплекса входят две офисные башни класса «А» высотой 18 и 19 этажей и 3-этажное здание, соединяющее их, по адресу ул. Амосова, 12, а также 5-этажное офисное здание класса «B» по адресу ул. Николая Гринченко, 4-В.

В крупнейший в Киеве бизнес-парк также входит наземный, подземный и многоуровневый паркинг на свыше 1100 м/м, а также широкий перечень объектов социальной инфраструктуры.

«Мы очень рады объявить о завершении крупнейшей сделки на рынке офисной недвижимости Украины за последние десять лет, над которой наша команда работала с конца 2015 года. Вместе с покупкой в начале октября фасадного здания площадью 7382 кв. м по ул. Николая Гринченко, 4-Б, эта сделка позволила нам консолидировать Horizon Park Business Center в его первоначальном виде - с 5-ю офисными зданиями общей площадью 76 412 кв. м, расположенными на участке площадью более 5,1 га в центральной части Киева», - цитирует пресс-служба управляющего директора по прямым инвестициям Dragon Capital Владимира Тимочко.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что Horizon Park Business Center станет седьмым и самым крупным объектом в портфеле офисной недвижимости инвесткомпании.

“Мы считаем, что рост спроса на офисные помещения на фоне восстановления деловой активности в стране и постепенное снижение вакантности делает этот сектор недвижимости инвестиционно привлекательным в перспективе 3-5 лет. В общем, с 2016 года Dragon Capital вместе со своими европейскими и американскими партнерами проинвестировали в недвижимость Украины уже 400 млн долл. Наши будущие инвестиционные планы будут существенно зависеть от темпа реформ в Украине и в первую очередь — в сфере правосудия и правоохранительной деятельности”, — отметил Фиала.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года компания Dragon Capital Investments Limited приобрела торгово-развлекательный центр Victoria Gardens во Львове у двух турецких частных инвесторов. В конце 2017 года компания Dragon Capital Investments Limited завершила сделки по приобретению логистического и производственного комплексов под Киевом.

В сентябре 2017 года инвестиционная компания Dragon Capital купила телерадиокомпанию «Радио-Эра», которая принадлежала народному депутату Андрею Деркачу, а также купила два бизнес-центра в Киеве.

В начале октября компания Dragon Capital Investments Limited завершила сделку по приобретению миноритарного пакета акций онлайн-платформы ShipNEXT, которая будет заниматься обслуживанием всех видов грузов на рынке морских перевозок.

Инвестиционная компания Dragon Capital основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.