Полезные советы при выборе жилья от специалистов НЕСТ и Гринвиль

Застройщики НЕСТ и Гринвиль подготовили для вас список советов, которые помогут вам сделать наилучший выбор. Используйте их, и вы гарантированно останетесь довольны покупкой.

Совет 1. Задавайте как можно больше вопросов менеджеру

Специалисты из отдела продаж не могут знать, какую именно квартиру вам хочется купить. Конечно, они задают наводящие вопросы, чтобы узнать больше информации, но вам нужно самим активно участвовать в разговоре.

Обязательно спрашивайте и уточняйте те моменты, которые вас интересуют. Застройщик физически не может разместить на сайте абсолютно всю информацию о ЖК, ведь каждого отдельного покупателя интересует что-то свое.

Менеджер заинтересован продать вам ту квартиру, которая полностью отвечает вашим требованиям. Поэтому нужно немного ему помочь. Только так он сможет предложить вам именно то, что вам нужно.

Совет 2. Больше — не значит лучше

Гнаться за квадратными метрами — плохая стратегия. Размер квартиры — далеко не главный фактор, по которому ее нужно выбирать. По отзывам менеджеров застройщика Гринвиль, куда большее значение имеют конкретные требования к жилью.

Это может быть детский садик на территории ЖК, наличие спортивной площадки или спортзала, зон для отдыха и барбекю.

Купить квартиру на 58 кв.м, но с удобной для вас инфраструктурой, куда выгоднее, чем взять жилье на 60 квадратов, которое не удовлетворит ваши другие, не менее важные потребности.

Совет 3. Воспользуйтесь помощью юристов

Даже если девелопер имеет безупречную репутацию и массу восторженных отзывов покупателей, не стоит доверять ему на все 100% при оформлении документов о покупке квартиры.

Перед подписанием договоров всегда проверяйте бумаги у опытного юриста, который сможет рассказать вам обо всех их особенностях и подводных камнях. И даже в том случае, если застройщик ведет дела прозрачно, помощь юриста не будет лишней. Ведь она даст вам уверенность в том, что сделка проведена максимально честно.

Совет 4. Проверяйте отзывы о застройщике

Специалисты компании НЕСТ всегда рекомендуют проверять отзывы о застройщике передпокупкой квартиры. Но есть одна особенность — не стоит рассматривать каждый отзыв слишком подробно, ведь объективность подобных постов в интернете очень часто сомнительна.

Оценивайте тенденцию в целом. Конечно, если абсолютное большинство отзывов положительные, то не стоит и переживать. И даже если вы встретите негативные отзывы о застройщике — это нормально. У каждого клиента свои ожидания от покупки. Главное, чтобы таких отзывов не было слишком много. Но если в них повторяются схожие проблемы или ситуации, то нужно быть осторожнее при заключении сделки.

Совет 5. Здраво оценивайте свои финансовые возможности

По статистике застройщика Гринвиль, меньше 5% покупателей сразу могут оплатить стоимость квартиры полностью. Остальные используют программы рассрочки или ипотеки.

Но прежде чем брать ипотеку, нужно здраво оценить, хватит ли ваших доходов, чтобы оплачивать ее. Выплаты по ипотеке не должны занимать более половины дохода семьи.

Кроме того, нужно заранее создать денежную подушку безопасности, с помощью которой можно будет до полугода делать ежемесячный взнос в случае потери работы. Так вы сможете быть уверенными, что сможете оплачивать ипотеку даже в случае финансовых трудностей.

Совет 6. Учитывайте собственное впечатление от ЖК и квартиры

Информация на сайте ЖК часто подается таким образом, чтобы показать жилой комплекс с максимально выгодной стороны. Поэтому в обязательном порядке делайте собственную оценку.

Каждый покупатель субъективен. И даже если квартира на 100% соответствует вашим требованием и желаниям, но что-то все же не нравится, не спешите оформлять покупку.

Лучше спросите у менеджеров о тех вещах, которые вас смущают. Обязательно их озвучьте. Специалисты смогут развеять ваши сомнения, если они действительно беспочвенные.

Совет 7. Не откладывайте покупку квартиры

Во время выбора жилья в новостройках большинство покупателей слишком сильно сомневается и предпочитает просмотреть как можно больше вариантов в разных жилых комплексах. Даже если они уже нашли квартиру, которая полностью отвечает их требованиям.

Но они не учитывают один факт: у других покупателей могут быть те же требования к жилью. И если вы будете тянуть время, то понравившуюся вам квартиру могут забронировать или купить.

В таком случае придется начинать поиски сначала и терять много времени. Поэтому, если вам действительно понравилось жилье в конкретном комплексе, то не нужно медлить — сразу бронируйте его.

ЖК Гринвилль Парк в г. Киев: когда советы действительно работают

Специалисты застройщиков НЕСТ и Гринвиль в 2017 году собрали отзывы 500 покупателей квартир в своих ЖК, чтобы узнать, на что они обращали особое внимание при выборе жилья.

И вот четверка особенностей ЖК, которые покупатели признали наиболее важными в выборе квартиры:

- Грамотно построенная инфраструктура комплекса. Клиенты обращали особое внимание на наличие мест для отдыха и прогулок, а также спортивных и детских площадок.

- Удобные универсальные планировки. Большинство жителей при покупке квартиры уже имели представление о дизайне, который они хотят реализовать. Классические прямоугольные планировки становятся самыми популярными в любых ЖК.

- Экологичность комплекса и «зеленый» двор. Покупатели действительно спрашивают об экологичности материалов, которые использовались при строительстве ЖК. И обращают особое внимание на озеленение двора.

- Нестандартность отдельных элементов комплекса. Самый неожиданный пункт. Жители хотят, чтобы их ЖК отличался от других. Для них важно, чтобы жилье было особенным, а не одним из многих бетонных коробок в городе.

Застройщики НЕСТ и Гринвиль собрали эту информацию и создали проект ЖК Гринвилль Парк в Киеве, который обещает настоящую революцию в градостроительстве по доступной цене.

Главная особенность ЖК — огромный закрытый парк площадью 8000 кв. м, в котором удобно гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом.

А еще одним приятным сюрпризом станет крыша комплекса, на которой специалисты оборудуют полноценную лаунж-зону со смотровой площадкой и зоной для барбекю.

ЖК Гринвилль Парк в Киеве получится действительно особенным, ведь подобного сочетания преимуществ среди украинских жилых комплексов просто нет.

Застройщики обещают, что жилой комплекс будет завершен к декабрю 2019 года. И утверждают, что это начнет новую эру в сфере украинской недвижимости.