Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 38 миллиардов

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре снизилась на 0,5%.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре составляли 608,4 грн.

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По состоянию на конец сентября задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась на 0,5% по сравнению с показателем августа – до 38,2 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность по оплате за природный газ составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 10 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотведение – 3 млрд грн, за вывоз твердых бытовых отходов – 0,6 млрд грн, за поставку электроэнергии – 3,8 млрд грн.

Как отмечают в Госстате, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составляли 608,4 грн.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий.