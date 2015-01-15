Порошенко ветировал закон, запрещающий забирать жилье за кредитные долги

Президент Украины Петр Порошенко применил право вето к закону о внесении изменений в Закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" об усилении защиты прав заемщиков, поскольку законопроект дублирует существующие нормы, и не решает проблем валютных заемщиков.

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, предложения главы государства к указанному законопроекту были направлены в парламент 13 января.

Согласно документу, указанный Закон не решает проблемы граждан - заемщиков по потребительским кредитам, предоставленным им кредитными учреждениями в иностранной валюте, поскольку он лишь уточняет существующий механизм запрета на взыскание их имущества, а не решает проблему погашения валютных кредитов.

«Таким образом, закон, который рассматривается, фактически только откладывает решение проблемы погашения банковских кредитов в иностранной валюте на неопределенный срок, оставив заемщика наедине с растущим в нынешних условиях долгом», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, парламент утвердил указанный законопроект в конце декабря 2014 года, за это решение проголосовали 269 из 304 народных депутатов. Законопроектом предусматривается: запрет на изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса недвижимого жилого имущества, которое отвечает критериям, определенным в этом документе; запрет на принудительное выселение жильцов такого жилого имущества в любом порядке; запрет на изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса другого имущества (имущественных прав), которое в соответствии с законодательством или кредитным договором подлежит взысканию с заемщика, указанного в этом документе, при недостаточности средств, полученных взыскателем от реализации (переоценки) предмета залога (ипотеки).