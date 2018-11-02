Нацгвардейцы получили 1000 квартир за четыре года - командующий Аллеров

На приобретение и строительство жилья в 2015-2016 годах НГУ получила из государственного бюджета 121,8 млн. грн., а в последние два года – по 200 млн. грн.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили 12 квартир в доме по ул. Козенко в Александрии. Жилье нацгвардейцам было передано по решению Кабинета Министров от 11 июля 2018 года.

«Воин, который кладет свою жизнь на защиту Родины, получит высокие социальные гарантии. Это наша приоритетная задача. Все раненые нацгвардейцы, семьи погибших в АТО уже обеспечены жильем. И с каждым годом мы сокращаем квартирную очередь, обеспечивая нацгвардейцев качественным и комфортным жильем», - заявил на вручении ключей от квартир командующий Национальной гвардии Украины, генерал-полковник Юрий Аллеров.

По его словам, на приобретение и строительство жилья в 2015-2016 годах НГУ получила из государственного бюджета 121,8 млн.грн., а в последние два года - по 200 млн.грн.

«За счет приобретения жилья и работ по капитальному строительству через систему «Прозорро», инвестиционной застройки в 2015-2017 годах мы обеспечили квартирами 676 нацгвардейцев. В этом году собственное жилье получат более 300 военнослужащих. Кроме этого, 89 нацгвардейцам будет выплачена денежная компенсация за неполученное жилье в сумме 40 млн гривен. Проектом бюджета на следующий год компенсация увеличена до 89 млн», - отметил генерал-полковник Юрий Аллеров.

Как сообщалось, в конце октября 2018 года полсотни военнослужащих-контрактников Национальной гвардии Украины получили трехэтажное общежитие на территории военной части №3029 в Запорожье. Строительство проведено за счет государственного бюджета. Кроме жилых комнат, в новом корпусе также оснащены помещения для отдыха, столовая, санузлы. Мебель для общежития приобретены за средства НГУ, оборудование и бытовая техника - за деньги «Фонда содействия обороне Запорожской области».

Еще одно общежитие для 70 нацгвардейцев открылось в Николаеве в сентябре. Также в начале октября введен в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом в Хмельницком. До конца года в НГУ планируют ввести в эксплуатацию два 40-квартирных жилых дома в г. Вышгород Киевской области и общежитие на 126 койко/мест в Запорожье.

К началу осени 2018 года на квартирном учете Национальной гвардии Украины находилось более 5400 военнослужащих и членов их семей.