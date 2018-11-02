В исторических районах украинских городов теперь можно строить только подземные паркинги

По словам замминистра, это будет способствовать созданию комфортных условий для пешеходов и водителей, а также повышению эстетического облика городов.

В Украине в исторических районах городов, согласно новым нормам, разрешено проектировать только подземные паркинги.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующее ограничение содержится в государственной строительной норме "Планировка и застройка территорий", которая вступила в силу 1 сентября 2018 года.

"Европейцы очень озабочены сохранением экологического состояния и исторического облика своих городов, созданием условий для гармоничного городского развития. Украина - это тоже Европа, поэтому при обновлении важных градостроительных ГСН мы прописали норму, чтобы в пределах территорий с памятниками культуры и в районах с исторической застройкой проектировались исключительно подземные автостоянки", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что согласно этим ГСН при размещении объектов, в том числе при строительстве многоквартирных жилых домов, в центральных, исторически сформированных районах больших и крупных городов должны также проектироваться только подземные гаражи.

По его словам, такие изменения будут способствовать созданию комфортных условий для пешеходов и водителей, а также повышению эстетического облика городов за счет освобожденных от чрезмерного количества припаркованных машин улиц.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.