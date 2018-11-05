В центре Киева будут модернизировать электросети - обещают без заторов

Работы на центральных электросетях столицы начали в 2018 году и планируют продолжить в следующем.

В "ДТЭК "Киевские электросети" заявляют, что модернизация электросетей в центре столицы будет осуществляться без перекрытия движения транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба АО "ДТЭК Киевские электросети".

Как отмечается, сейчас энергетики восстанавливают кабельную линию 10 кВ общей протяженностью 1730 метров, пролегающую через центр города. От электрической линии питаются 65 жилых домов, школа, детский сад, здания министерств, СБУ, государственных служб и крупных компаний, посольства Венгрии, Норвегии, Дании, Армении, Узбекистана и центральная улица Киева - Крещатик.

"Модернизацию центральных электросетей столицы начали в 2018 году и планируют продолжить в следующем. Укладку кабеля в настоящее время проводят по улицам Софиевская, Владимирская и Рейтарская. По улицам Сечевых стрельцов, Львовской площади, Ярославов Вал и части Гончара работы уже завершены", - говорится в сообщении.

По данным энергокомпании, ее работники осуществляют благоустройство тротуаров и заменяют устаревшее асфальтовое покрытие новой плиткой в местах, где проведены работы по замене электросетей.

"При проведении работ снятие асфальта или повреждение брусчатки по проезжей части центральных улиц не производится. "ДТЭК "Киевские электросети" укладывает кабель методом горизонтально направленного бурения. Это способ прокладки кабеля под дорогами в трубах без разрытия дорог и без ограничения движения транспорта. Горизонтальное бурение позволяет сохранить инфраструктуру дорог и не влиять на трафик", - пояснили в "Киевских электросетях".

Согласно плану, дальше в центральной части Киева (Печерский и Шевченковский районы) работы планируется проводить по ул. Золотоворотской, Стрелецкой, Владимирской и переулке Георгиевском.

"Для "ДТЭК "Киевские электросети" принципиально - минимизировать неудобства для горожан и сохранить невредимой городскую инфраструктуру. Поэтому компания будет проводить все работы без перекрытия дорог. Проезжая часть будет задействована только ситуативно - для подъезда техники и подвоза материалов и оборудования. Частично будет перекрываться только пешеходная часть и только на одной стороне улицы", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября КГГА обнародовала сообщение, что в центре столицы реконструируют электрические сети, и в связи с проведением работ движение транспорта временно ограничат до 31 июля 2019 года на улице Софиевской, Софийской площади, улице Владимирской, улице Золотоворотской, переулке Георгиевском, улице Рейтарской, улице Стрелецкой, улице Олеся Гончара, улице Ярославов Вал, Львовской площади, улице Сечевых Стрельцов.