Строительные работы в Украине подорожали почти на 24%

При этом стоимость СМР в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросла на 1,3% (в августе стоимость по отношению к июлю выросла на 0,1%).

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе- сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,8%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 26,6%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений – на 25,9%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 20,9%.

При этом стоимость СМР в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросла на 1,3% (в августе стоимость по отношению к июлю выросла на 0,1%).

Наибольший рост цен на СМР в сентябре зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений – на 1,9%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.