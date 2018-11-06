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В Киеве прорвало теплотрассу - посреди улицы образовался горячий гейзер (видео)

13:44, 06 ноября 2018
Недвижимость
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Посреди Киева забил гейзер горячей воды / фото ТСН.иа

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Telegram-канал Kyiv Live.

"Гаряченькая пошла... Кто там жаловался, что нет горячей воды – налетай!" - говорится в подписи к фото.

Как отмечается, из-за аварии на улице образовался гейзер.

По словам очевидцев, на этой улице только недавно положили асфальт.

Напомним, ранее в Киеве улицу возле станции метро "Голосеевская" залило кипятком. Из-за повреждения сети улицу окутал пар от кипятка.

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Теги: #прорыв теплосети