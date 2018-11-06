В Киеве прорвало теплотрассу - посреди улицы образовался горячий гейзер (видео)

Горячая вода заливает улицу на Оболони.

В Киеве на улице Семьи Кульженков произошел прорыв теплотрассы.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Telegram-канал Kyiv Live.

"Гаряченькая пошла... Кто там жаловался, что нет горячей воды – налетай!" - говорится в подписи к фото.

Как отмечается, из-за аварии на улице образовался гейзер.

По словам очевидцев, на этой улице только недавно положили асфальт.

Напомним, ранее в Киеве улицу возле станции метро "Голосеевская" залило кипятком. Из-за повреждения сети улицу окутал пар от кипятка.