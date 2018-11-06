В Минсоцполитики рассказали, как платить за коммуналку при отсутствии в платежке данных о субсидии

Субсидия будет назначена с момента оформления заявления, и, соответственно будет произведен перерасчет, отметили в министерстве.

Министерство социальной политики рекомендует платить сумму обязательного платежа за сентябрь при отсутствии в платежках назначенной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минсоцполитики.

В сообщении подчеркивается, что управления социальной защиты населения ответственно справляются с оформлением жилищных субсидий, прорабатывая в неделю более 100 тысяч заявлений. Однако все равно возникают задержки из-за несвоевременного предоставления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечня жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе.

"В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия ему будет обязательно назначена с момента оформления заявления, и, соответственно, будет произведен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

Поэтому если в ноябре платежка за газ, тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантив - на сайте subsidii.ioc.gov.ua, а в случае отсутствия в платежке размера помощи субсидиантам рекомендуется платить свой обязательный платеж, тот, который им был рассчитан к оплате за воду, свет и газ в сентябре этого года.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Киевской городской госадминистрации предупредили, что в платежках за коммунальные услуги, которые жители столицы получат за октябрь в ноябре, не будут отображены назначенные субсидии.

В конце октября министр социальной политики Андрей Рева заявил, решение Кабинета министров Украины о повышении с 1 ноября цены на газ для населения на 23,5% не приведет к необходимости выделения дополнительных средств из госбюджета на субсидии ни до конца 2018 года, ни в 2019 году.

В конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Справка УНИАН. Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, в 2016 – 47,081 млрд грн, в 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.