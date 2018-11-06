Во Львове планируют грандиозное строительство – хотят проложить канатную дорогу на Высокий Замок (фото, видео)

Работы по строительству подвесной обзорной канатной дороги на Высокий Замок собираются начать в следующем году.

Львовская городская рада приняла решение относительно намерений строительства подвесной обзорной канатной дороги на Высокий Замок, как инвестиционного проекта без привлечения средств бюджета.

Читайте такжеВо Львове планируют построить новый торговый комплекс

Работы по строительству этого проекта хотят начать в следующем году. Сейчас идет оформление всех необходимых документов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас идет документальная фаза подготовки инвестиционного проекта: утвержден детальный план территории, завершены основные археологические и геодезические исследования, завершается подготовка историко-градостроительного обоснования для вынесения на рассмотрение Министерства культуры Украины, завершается работа над проектами содержания и реконструкции парков «Высокий Замок» и «На Валах», - говорится в сообщении.

Кроме этого, городской совет осуществляет информирование Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО о намерениях реализации этого проекта. Одновременно продолжается работа над положениями самого инвестиционного проекта, который будет вынесен на рассмотрение городского совета.

В случае успешного завершения всех процедур, проведения инвестиционного конкурса, начало работ по строительству подвесной обзорной канатной дороги возможно в 2019 году.

По результатам анализа интенсивности пешеходных потоков предложено маршрут подвесной канатной дороги от северных террас парка «На Валах» до верхних видовых террас и площадок Высокого Замка. Предусмотрена также возможность прокладки трассы канатной дороги на перспективу — от вул. Б.Хмельницкого на Высокий Замок, добавляют в мэрии.