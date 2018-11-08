В Минрегионе рассказали, когда заработает электронный кабинет застройщика

По словам вице-премьера, несмотря на то, что Минрегион формирует политику и принимаются решения, которые упрощают разрешительные процедуры, все же остается проблема - коррупция спускается на места.

В ближайшее время будет создан электронный кабинет застройщика с подключением всех необходимых реестров, что минимизирует участие чиновника в разрешительных процедурах.

Читайте такжеУкраина обогнала ЕС по числу новых квартир на жителя страны

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на круглом столе с застройщиками, который состоялся 7 ноября.

"Разрешительные процедуры в строительстве должны быть максимально прозрачными и простыми. А ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – УНИАН) должна стать открытой и эффективной структурой. Поэтому сегодня первоочередная задача для ГАСИ - отработать вместе с бизнесом новую концепцию работы путем внедрения электронного кабинета застройщика с подключением всех необходимых реестров. Создание нового сервиса максимально устранит чиновника из разрешительных процедур. Следующее новшество, которое будет введено в ближайшее время, - подключение органов местного самоуправления к системе "Прозрачная ГАСИ" и привлечение общественных инспекторов на местах к работе в системе ГАСИ", - цитирует пресс-служба Зубко.

Вице-премьер отметил, что, несмотря на то, что Минрегион формирует политику и принимаются решения, которые упрощают разрешительные процедуры, наводится порядок в градостроительстве, децентрализуются полномочия ГАСИ, все же остается проблема - коррупция спускается на места. "Мы уже начали совместную работу с прокуратурой и генеральным прокурором относительно злоупотреблений на местах! Уже есть значительные результаты в кадровых вопросах. И мы будем продолжать эту работу", - сказал он.

Зубко напомнил, что с реформой децентрализации уже 100 общин получили полномочия госархстройконтроля. В то же время города областного значения, такие как Полтава, Хмельницкий и Запорожье, до сих пор саботируют эти функции. "Это свидетельствует, что эти города не просто не хотят брать на себя полномочия, а не желают брать на себя ответственность. В очередной раз подчеркиваю: система госархстройконтроля и надзора в Украине должна работать прозрачно и открыто как для бизнеса, так и простых граждан", - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) с 1 ноября 2018 года регистрирует все разрешительные документы в открытой системе под названием "Прозрачная ГАСИ" (укр. "Прозора ДАБІ").

Ранее ГАСИ запустила электронную услугу по регистрации деклараций о готовности объектов строительства к эксплуатации.