Одесситам намерены значительно повысить тарифы на отопление

Пересмотр тарифов произвело коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы».

В Одессе намерены повысить тарифы на теплоснабжение для населения на 72% - до 53 грн за квадратный метр.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте города.

Отмечается, что пересмотр тарифов произвело коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы».

Согласно сообщению, тариф на услугу по централизованному отоплению для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии планируется повысить на 72% - с 30,76 грн за кв. метр до 52,92 грн.

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Тариф на услугу по централизованному отоплению для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии – на 54% - с 1,229 тыс. грн за 1 Гкал до почти 1,889 тыс. грн.

Отмечается, что действующим пока тарифом на тепловую энергию не предусмотрены изменения в ценах на покупные энергоносители и расходы на оплату труда. В частности, рост цены на природный газ на 23%, тарифов на электроэнергию на 18%, на услуги водоснабжения в 2,1 раза, рост средней заработной платы в 1,9 раз.

Как сообщал УНИАН, Одессу обеспечивают теплом два предприятия – Одесская ТЭЦ (примерно треть города) и КП «Теплоснабжение города Одессы» (две трети населения). В Одессе проживает 1 млн человек.