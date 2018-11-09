"Киевтеплоэнерго" опубликовало тарифы на отопления без учета новой цены на газ

Тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составит 1354,78 гривень за 1 Гкал.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало тарифы на отопление для населения, которые практически соответствуют тарифам предыдущей компании поставщика тепловой энергии – "Киевэнерго", несмотря на то, что с 1 ноября этого года стоимость газа для нужд населения выросла на 23,5%.

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Согласно данным на сайте "Киевтеплоэнерго", тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составит 1354,78 гривни за 1 Гкал с НДС.

Для домов без счетчиков - 31,52 гривень за один квадратный метр в месяц.

Отмечается, что тарифы утверждены распоряжением КГГА от 23 июля 2018 года.

Данные тарифы будут неизменны, пока Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не примет решение о их пересмотре с учетом повышенной с 1 ноября этого года цены на газ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.