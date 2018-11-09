Вслед за Одессой - Киев: сирийский застройщик Аднан Киван уничтожает исторический центр столицы

Строительство гостиницы угрожает Андреевской церкви.

Вопреки тысячам жалоб киевлян и общественников столицы, сирийский бизнесмен, владелец строительной компании "Кадорр групп" Аднан Киван продолжает строительство многоэтажной гостиницы на Андреевском спуске, 14-16.

Как пишет ForUm, речь идет о восьмиэтажной гостинице с паркингом и рестораном. Согласно проекту, высота будущего объекта составляет 30 м.

Местные жители рассказывают, что стройку охраняют несколько десятков мужчин крепкого телосложения, которых привезли на территорию больше месяца назад. В случае бойкотирования стройки киевскими активистами и жителями столицы, "титушки Кивана" будут давать отпор.

Ранее общественный активист Егор Недашковский обращался к депутатам земельно-градостроительной комиссии Киевсовета с просьбой разорвать договор со скандально известным застройщиком.

Главный аргумент - уничтожение исторического вида Андреевского спуска. Данный участок является охранной зоной, где есть четкие ограничения по строительству: не выше 12 м.

Кроме того, участок находится в пределах охранной зоны памятника национального и международного значения. В данном районе, по действующей градостроительной документации, запрещена новая застройка. Более того, строительство гостиницы угрожает Андреевской церкви - объекту культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако депутаты Киевсовета из фракции пропрезидентской партии эту инициативу не поддержали.

Напомним, что земельный участок (кадастровый номер 8000000000:85:425:0050), на котором идет строительство, Киевсовет передал в аренду ЧП "Маркон" решением №151/3615 от 6 октября 2005 года - сроком на 15 лет. Это ЧП с учредителем из офшора ряд СМИ связывают с экс-замглавы налоговой службы Киева Валерием Павлюком.

Генподрядчиком ЧП "Маркон" выступает фирма ООО "Кадорр-Украина" скандально известного сирийского бизнесмена Аднана Кивана.

Земля предприятию была предоставлена для строительства гостиничного комплекса "Mercure Andreyevskiy" с заведениями общепита и паркингом. Передача земли под отель на Андреевском спуске вызвала немало скандалов. История борьбы за этот земельный участок тянется с 2012 года.