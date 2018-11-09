"Киевтеплоэнерго" хочет повысить тариф на отопление сразу на 32%

Тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд населения предлагается увеличить до 1038,8 гривни за 1 Гкал.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря 2018 года повысить тариф на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения на 32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал.

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Соответствующий проект тарифов опубликован на сайте компании.

Также предлагается увеличить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций до 1302,87 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.

Согласно тексту документа, корректировка тарифов обусловлена установлением с 1 ноября 2018 года новой цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867.

Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" опубликован проект тарифов и на 2019 год, согласно которому тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% от действующего – до 1103 гривень за 1 Гкал, религиозных организаций – до 1171 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений до 1021,8 гривни за 1 Гкал с 1187,75 гривни за 1 Гкал.

Как сообщал УНИАН, "Киевтеплоэнерго" опубликовало тарифы на отопление для населения без учета новой цены на газ. Данные тарифы будут неизменны, пока Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не примет решение об их пересмотре с учетом повышенной с 1 ноября этого года цены на газ.

19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.