Эксперт назвал основную причину срыва отопительного сезона в украинских городах

Эксперт призвал отменить положения, касающиеся возможности отключения газа в отопительный сезон.

Жители ряда городов Украины, которые остались без теплоснабжения, вынуждены расплачиваться за споры на газовом рынке, даже если сами платят полностью и вовремя.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает «Обозреватель». По его словам, перебои с теплоснабжением можно было предсказать, поскольку долговая проблема не является новой.

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"Премьер-министр и НАК "Нафтогаз" работают в том правовом поле, которое для себя создали... Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому если органы местного самоуправления не смогут решить эту проблему, то все будут мерзнуть", - подчеркнул эксперт.

Рябцев призвал отменить положения, касающиеся возможности отключения газа в отопительный сезон.

"Эту задолженность надо решать путем принятия соответствующих законодательных изменений, которые уже давно подготовлены и ждут рассмотрения. Надо, чтобы наконец была создана система защиты потребителей, которые вынуждены сейчас, даже если они все оплачивают в полном объеме и вовремя, расплачиваться за те споры, которые идут за газовый рынок и рынок тепловой генерации", - пояснил он.

Также, по словам эксперта, надо разобраться, каким образом были созданы долги коммунальных предприятий.

"Недавно проблема появилась у "Киевтеплоэнерго", от которой требовали не только оплаты долгов, появившихся в результате недисциплинированности потребителей, но и каких-то штрафов, пени, которая начислялась, в частности, "Нафтогазом Украины", - отметил Рябцев.