Гройсман требует крови мэров украинских городов за срыв отопительного сезона

По словам премьера, местные власти "дотянули до последнего" с началом отопительного сезона и "начинают над людьми издеваться".

Правительство может обратиться в Верховную Раду с представлением об отставке мэров городов, где был провален нормальный старт отопительного сезона.

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Дотянули до последнего и начинают над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. Если речь идет о том, что какие-то мэры не могут этого сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди ощущают каждый день", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что парламент принял закон о реструктуризации задолженностей предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины", который позволял не допустить сложившуюся ситуацию, а также местные власти получили существенные денежные средства благодаря реформе децентрализации.

"Мы все сделали для того, чтобы закачать более 17 миллиардов кубометров газа (в подземные хранилища газа - УНИАН). Приняли отдельный закон о реструктуризации. Имеешь долги – реструктуризируй... Тоже нет", - отметил Гройсман.

"Тяжело расчистить улицы, тяжело убрать снег, тяжело подготовить с апреля нормально теплосистему, чтобы запустить людям тепло и у людей не было стресса и всех этих испытаний? Уже полномочия дали. Денег было 70 миллиардов гривень, а сегодня уже 230 миллиардов гривень (местные бюджеты - УНИАН)", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Кривом Роге под админзданием предприятия "Криворожгаз" состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города.

Теплоснабжение города осуществляют две компании - КП "Криворожтеплосеть" и АО "Криворожская теплоцентраль". Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, а второй из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" не выделял лимиты на газ. На предприятии "Криворожтеплоцентраль" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако "Криворожгаз" блокирует поставки газа.

В городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

В Херсоне половина многоквартирных домов оказались без тепла из-за долгов ТЭЦ.