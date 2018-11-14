"Теплыми кредитами" уже воспользовалось полмиллиона семей - вице-премьер

Геннадий Зубко также уточнил, что в 2018 году данной программой воспользовалось 122 тысячи семей.

Программой повышения энергоэффективности "теплые кредиты" с момента ее запуска воспользовалось 496 тысяч семей, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства.

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"Мы идем к тому, чтобы помочь кожной семье. Это не только субсидии по оплате коммунальных услуг, но это еще и возможность термомодернизации для уменьшения потребления (коммунальных услуг - УНИАН). С начала программы "теплых кредитов" ей воспользовались 496 тысяч семей, а это города Житомир и Винница вместе взятые", - заявил он.

Зубко уточнил, что в 2018 году данной программой воспользовалось 122 тысячи семей.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины выделил дополнительно 100 миллионов гривень на правительственную программу по энергоэффективности - "теплые кредиты".

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 миллиарда гривень на программы по энергоэффективности: 400 миллионов гривень на программу "теплых" кредитов, 1,6 миллиарда - на Фонд энергоэффективности.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых кредитов" составляет 1,9 миллиарда гривень.

Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.