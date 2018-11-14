Эксперт раскрыла рецепт существенного снижения тарифов на тепло в Украине

По словам эксперта, различные производители тепла должны конкурировать между собой за подачу тепла в единую сеть.

В Украине снижение тарифов на тепло возможно при привлечении на рынок тепловой энергии частных производителей.

Об этом рассказала руководитель проекта USAID Муниципальная энергетическая реформа в Украине Диана Корсакайте передает «Обозреватель». "Третьей стороной считается любой частный производитель тепла, который не является частью коммунального оператора, который работает с сетями. Могут быть любые инвесторы, которые вкладывают в энергогенерирующие устройства на биомассе или бойлеры", - рассказала эксперт.

"Также это может быть тепло, которое сбрасывают индустриальные объекты... Допустим, в технологическом процессе есть определенное количество ненужного тепла. Или оно сбрасывается в атмосферу, либо идет в систему. Такое скидываемое тепло - самая дешевая альтернатива из возможных", - пояснила она.

По словам Корсакайте, разные производители тепла должны конкурировать между собой за подачу тепла в единую сеть.

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"Тогда потребители или через контракты с теплоснабжающей организацией, либо через посредника из единой сети забирают это тепло. Есть и другие модели доступа третьей стороны, когда потребители заключают прямые договоры с производителями тепла, а сеть или оператор сети просто дает дорогу, чтобы тепло подходило к зданиям", - добавила эксперт.

Корсакайте также отметила, что частным производителям тепловой энергии нужно создать благоприятные условия: "Муниципальная сеть теплоснабжения по географии небольшая, а если разные районы не соединены между собой, площадка для игры маленькая и неинтересная, что не дает возможности построить дешевые генерирующие устройства".

"Значит, мы должны создать интегрированную сеть, оптимизировать всю систему, пересмотреть диаметры труб, рассчитать, куда подается тепло. Это техническая сторона. Есть и юридическая сторона - нужны системные правила игры, чтобы у всех были равные возможности", - заявила она.

По словам эксперта, эти меры позволят украинским потребителям экономить значительные средства: "Цена будет рассчитываться на конкретную систему конкретного города. Например, в моей стране, когда начала работать конкурентная система доступа третьей стороны, за пять лет в двух городах с населением 600 тыс. людей было сэкономлено потребителями 25 млн евро. Это большие деньги, а в Украине города большие, значит и потенциальная экономия также".