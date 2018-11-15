Зима близко. Кто сорвал старт отопительного сезона

Зима для украинских чиновников, традиционно, пришла неожиданно. Несмотря на реляции правительства о 100% готовности к отопительному сезону, тысячи людей в регионах с наступлением морозов остались без отопления.

Замерзшие украинцы были доведены до крайности, и городами прокатились массовые протесты. В центре страны, в семидесятитысячной Смеле, люди провели митинг у стен горадминистрации и несколько дней перекрывали трассы с требованием возобновить теплоснабжение. В городе приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. Объявлено чрезвычайное положение. В среду, 14 ноября, жители Смелы приехали в Киев и провели митинг под зданием Кабмина.

В полумиллионном Кривом Роге горожане митинговали под центральным офисом местной газораспределительной компании «Криворожгаз», перед входом которой подожгли шины.

Из-за отсутствия отопления акции протеста прошли также в Одессе и даже Киеве, где, как оказалось, в некоторых районах тоже возникли проблемы с подачей тепла.

Причина, по которой города остались без тепла в начале отопительного сезона, известна. Это крупные долги за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и отсутствие договоров об их реструктуризации, из-за чего НАК, по закону, не может заключать договоры на поставки газа компаниям-должникам.

По данным «Нафтогаза», сегодня договоры на поставки газа по льготной цене заключены с 1146 теплоснабжающими предприятиями страны.

«Вместе с тем «Нафтогаз» сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе 12 крупным, в девяти регионах», - сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Критическая ситуация сложилась в Кривом Роге, где местная Кривоврожская ТЭЦ задолжала более 1 млрд грн. Без тепла сидят люди в Херсоне, в Северодонецке, в Шепетовке и в Первомайске в Луганской области.

На заседании правительства в среду премьер-министр не без злости сообщил, что ему пришлось 24 часа в сутки разруливать ситуацию и, вроде бы, по его словам, в большинстве этих городов тепло в квартирах должно появиться. За исключением Смелы в Черкасской области. Мол, в этой ситуации даже премьер оказался бессилен, поэтому Кабмин, в ближайшее время, отправит в город своего представителя, который на месте должен найти точки соприкосновения местной власти и «Нафтогаза Украины». Пока же обе стороны занимают диаметрально противоположные позиции.

Казус Смелы

По мнению первого заместителя председателя правления «Нафтогаза» Сергея Переломы, причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие второй год подряд органов местного самоуправления и местного теплокоммунэнерго.

«Мы просим город выполнить нормы закона. Первое - документально подтвердить, где находятся основные средства, которые обеспечивают горожан теплом. Кто их хозяин, кто за них отвечает? Кто будет отвечать за безопасность газоснабжения? Второе - если произошло изменение теплоснабжающей компании, то, согласно статье 22 Закона Украины о теплоснабжении, необходимо определить правопреемника по долговым обязательствам, которые «наработала» предыдущая теплоснабжающая организация. Не 120 млн грн как говорит мэр, не 270 млн грн, а всего 85 млн», - сказал Перелома.

При этом он подчеркнул, что «Нафтогаз» не требует сразу уплаты всего долга, а только его признания и готовности выплатить в течение пяти лет.

В свою очередь, мэр города Смела Алексей Цыбко считает, что город не может взять на себя чужие долги. А взыскать задолженность с компании «Смела Энергоинвест», которая до этого управляла тепловыми активами города последние семь лет, не представляется возможным.

«Компания-должник фактически убежала. Жители города заплатили, но эти деньги были выведены на Кипр и благополучно украдены. Я обращался в СБУ, в правоохранительные органы, чтобы они начали рассмотрение этого дела по сути, но уже два года это дело стоит на месте», - заявил он.

При этом мэр настаивает: «Нафтогаз» требует от города не 85 млн, а 120 млн грн, что является абсолютно неподъемной суммой для Смелы.

«Для нашего города 120 млн - неподъемные деньги, 218 млн – бюджет города», - сказал Цыбко.

По его словам, городские власти сделали все для того, чтобы заключить договор с «Нафтогзом». «Меня это ошарашило. Мы подготовились, мы на сессии вынесли решение о взятии кредита, что мы честные, мы искренние, мы хотим уплатить, но дайте нам возможность. Этой возможности сейчас нет», - отметил он.

Однако в искренности слов мэра не уверен вице-премьер Геннадий Зубко, который, в ходе заседания правительства, отметил, что депутаты местного совета Смелы выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона.

«Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление – это 15 млн грн. В то же время, на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы, сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн. Таких же премий на всю социально-культурную сферу было выделено 5 млн грн. У меня вопрос, эффективно ли используются средства, которые сегодня направляет государство на местный уровень? Я считаю, что нет», - отметил Зубко.

Впрочем, в данной ситуации есть вопросы и к «Нафтогазу». И, пожалуй, больше всего - к правоохранительной системе. Почему до сих пор не взысканы средства с бенефициаров частной компании, «работа» которой вызвала нынешний отопительный коллапс?

Гройсман: «развяжите мне руки»

По словам Зубко, в связи с кризисной ситуацией с теплоснабжением в стране, президент Украины Петр Порошенко был готов созвать Совет нацбезопасности и обороны, однако все удалось решить командно-административным методом. Кабинет министров 14 ноября экстренно принял ряд постановлений, которые призваны урегулировать проблемы.

Так, правительство запретило отключение от газа теплоснабжающих предприятий в отопительный период, а также снизило необходимый уровень расчетов предприятий ТКЭ с «Нафтогазом» за поставки газа до 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодняшний день он составляет 90%) в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года.

Выступая по данному вопросу, премьер-министр Владимир Гройсман был крайне эмоционален.

«Этот абсурд, который иногда звучит из уст некоторых представителей местной власти, просто не поддается никакой критике. Начинают перепихивать друг другу. «Нафтогаз» одно говорит, мэрия - другое. Этот подготовился, тот не подготовился, этот заплатил долги, этот не заплатил… А в заложниках кто? Люди», - заявил Гройсман.

По его словам, местные власти не в состоянии выполнить свою элементарную функцию: «99% всех мэров – нормальные, адекватные люди, но есть такие, что, просто, я не знаю, зачем они избираются, если они не могут сделать элементарные вещи».

Также он пригрозил отставкой мэрам, которые не смогли вовремя начать в своих городах отопительный период.

«Дотянули до последнего и начинают над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. Если речь идет о том, что какие-то мэры не могут этого сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди ощущают каждый день», - сказал Гройсман, стукнув, для убедительности, кулаком по столу.

По словам премьера, стабильное прохождение отопительного периода - зона ответственности местной власти, так как парламент принял закон о реструктуризации задолженностей предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины», который позволял не допускать проблем, сложившихся сегодня, а общины получили существенные денежные средства благодаря реформе децентрализации.

Уже второй раз на этой неделе премьер не упустил возможности упомянуть о своей давней идее - расширению полномочий правительства. И, как уверяет Гройман, будь у него «развязаны руки», такой ситуации удалось бы избежать.

«Правительству недостаточно сегодня полномочий контроля и надзора, даже по этим вопросам. Мы внесем предложения о внесении изменений в закон о Кабинете министров Украины. Нужно наводить порядок, но развяжите мне руки», - сказал он.

«Я бы ввел туда [в Смелу] управление и навел порядок за 24 часа, но вы там все играетесь в демократию. Те пришли, те ушли, и 68 тысяч людей мерзнут», - добавил премьер.

Постановления правительства действительно позволяют запустить в проблемных городах отопительный сезон, однако полностью проблему не решают.

Из-за отсутствия должного контроля за предприятиями теплокоммунэнерго, те всегда будут сидеть в долгах, как в шелках. Это, во-первых. А, во-вторых, рост благосостояния населения явно отстает от роста тарифов. Отсюда и многомиллиардные долги населения, и долги самого государства по льготам и субсидиям.

В итоге, в равной степени страдают и те, кто не платит, и те, кто вовремя и полностью уплачивает по счетам за жилищно-коммунальные услуги. И как разрубить этот гордиев узел не знает никто – ни Кабмин, ни «Нафтогаз», ни местные чиновники.

Игорь Орел