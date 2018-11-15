Арестованную резиденцию Януковича "Межигорье" не планируют выставлять на продажу

Сейчас это имущество уже полностью передано в управление нацагентства. Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года.

Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не планирует выставлять на продажу арестованную государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе, в которой проживал экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщил журналистам председатель агентства Антон Янчук, передает корреспондент УНИАН.

"Сейчас это имущество уже полностью передано в управление АРМА, но это происходило поэтапно, менялись процессуальные руководители, было несколько уголовных производств. Нам нужно было все имущество в совокупности, чтобы можно было начинать мероприятия по управлению им. Сейчас можем начинать конкурсные процедуры, в этом году это точно произойдёт", - сказал Янчук.

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По его словам, резиденция "Межигорье" не будет выставляться на продажу.

"По умолчанию идет передача в управление по договору, а если это невозможно, неэффективно - тогда продажа. Пока до проведения полного экономического анализа предварительно я не вижу оснований для вывода, что управлять этим имуществом экономически невыгодно. Поэтому, скорее всего, приоритетная опция - это именно передача в управление по договору, а не продажа", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в начале июля текущего года Печерский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010 по 2014 год проживал экс-президент Виктор Янукович.

Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года).

1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о признании недействительными договоров, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.