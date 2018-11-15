Кабмин разрешил украинцам выбирать между субсидией и льготой на тепло зимой

Если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган соцзащиты о прекращении предоставления субсидии, и наоборот.

Кабинет министров Украины предоставил право выбора украинцам: пользоваться в отопительный сезон при оплате жилищно-коммунальных услуг льготой на тепло или субсидией.

Читайте такжеУкраинцы задолжали за коммуналку более 38 миллиардов

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

"Если семья имеет право на субсидию, но ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если в отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг ему полагается.

При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.

В частности, основными категориями льготников, имеющих право на коммунальную скидку от государства, являются: участники войны (50% скидка); члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка); лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка); участники боевых действий (75% скидка); лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка); ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка); жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%); дети войны (25% скидка).

Как сообщал УНИАН, монетизация жилищных субсидий в Украине будет проходить в три этапа: первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов, на втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

На данный момент проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 миллиарда гривень.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета. Комментируя это решение, министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все так же будут начисляться по социальным нормам.