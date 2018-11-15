Порошенко о коллапсе в Смеле: даю несколько часов, чтобы газ и тепло были

Президент добавил, что если будет сопротивление местных депутатов и мэра Смелы, то Рада назначит досрочные выборы.

Президент Петр Порошенко потребовал от городских властей города Смела (Черкасская область), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других государственных структур подать тепло в квартиры жителей города.

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Об этом он сказал во время оперативного штаба ГСЧС по вопросу начала отопительного сезона в Смеле.

"Даю Вам несколько часов, доложить мне как президенту, чтобы тепло было запущено, и газ также", - заявил президент.

Он добавил, что если будет сопротивление со стороны местных депутатов и городского головы Смелы, тогда Верховная Рада назначит досрочные выборы.

Как сообщал УНИАН, в городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Вчера активисты из города Смела Черкасской области, которое осталось без отопления, устроили пикет под зданием Кабинета министров. Люди требовали, чтобы им в дома дали тепло.

Митингующие говорили, что пришли под Кабмин от отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. Они обращались к местной власти, но безуспешно.