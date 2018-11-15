Госкомиссия приняла решение о начале отопительного сезона в Смеле

Для подачи тепла населению нужно запустить 20 неработающих котельных.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о начале отопительного сезона в городе Смела (Черкасская область) с сегодняшнего дня.

Об этом во время заседания комиссии сообщил вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Сегодня Смела - единственный город в Украине, где отсутствует отопление. Есть прямое указание президента Украины о подаче газа и тепла людям. И сейчас мой заместитель и руководители местных территориальных органов власти должны немедленно включиться в работу и обеспечить город теплом», - отметил Зубко.

По словам чиновника, впервые в истории Украины на уровне Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принималось решение о запуске отопления.

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"Я бы хотел обратиться к тем, кто находится в Черкассах. Мы сегодня принимаем решение комиссии по поводу запуска теплоснабжения в городе Смела", - сказал он.

Зубко добавил, что для подачи тепла нужно запустить 20 неработающих котельных.

Присутствующий на заседании комиссии глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин, в свою очередь, заявил, что дальнейшее промедление с началом отопительного сезона может значительно ухудшить ситуацию в городе.

Он добавил, что ведомство готово в любой момент развернуть пункты обогрева в городе.

Как сообщал УНИАН, ранее на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

14 ноября вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона.

В городе Смела при отсутствии теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение. Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в городе Смела.