Уже ночью в домах жителей Смелы должно появиться тепло – СМИ

Запускать все котельные планируют именно ночью.

Сегодня, 15 ноября, в Смеле планируют запустить котельные для возобновления отопительного сезона в городе.

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

"Полчаса назад закончилось заседание этой чрезвычайной комиссии. Первые чиновники области общались с Киевом. Можно сказать, что уже сегодня можно поздравить всех жителей Смелы. Потому что сегодня ночью у них может потеплеть в батареях и все они смогут это почувствовать",- сообщила корреспондент телеканала.

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Она отметила,что неожиданно для всех чиновников, именно на этом заседании появился президент и очень категорично поставил вопрос относительно решения вопроса с отоплением в Смеле. Он дал чиновникам несколько часов для того, чтобы вернуть тепло всем смелянцам.

Журналист сообщила, что уже сейчас чиновники поехали в Смелу очень быстро решать этот вопрос и выполнять указание президента.

"Знаем, что запускать все котельные будут именно ночью для того, чтобы согреть людей в прямом смысле этого слова. Поскольку запускать их будут именно ночью, поэтому нужно придерживаться определенных правил безопасности, поэтому коммунальщики будут работать вместе со спасателями, вместе с отрядами ГСЧС. И именно сегодня ночью будут запускать все котельные этого города", - рассказала корреспондент.