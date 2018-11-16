Сорвать пломбы и дать тепло. Как зима подморозила самую успешную реформу Порошенко и Гройсмана

«Если кто-то в Смиле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность», - грозно заявил президент Петр Порошенко, неожиданно появившийся на заседании штаба МЧС в четверг вечером. У чиновников – киевских и местных – два часа времени на выполнение президентского поручения.

На днях по поводу скандального старта отопительного сезона на заседании правительства рвал и метал премьер-министр Гройсман. «Достали», - едва сдерживал себя Владимир Борисович. Премьер даже кулаком по столу ударил: «И зачем такие люди избираются в мэры, если не могут сделать элементарные вещи?».

Злость премьера понять можно. Вместо рассказов о самой успешной своей реформе – децентрализации, позволившей власти на местах получить небывалый финансовый ресурс, Владимиру Борисовичу пришлось «самому 24 часа в сутки» заниматься пуском тепла во многих городах - в Кривом Роге, Херсоне, Павлограде, Шепетовке и т.д. Но даже премьерское вмешательство не помогло «сорвать пломбы» на котельных в Смиле Черкасской области.

Пришлось главе государства в грозном виде явиться на заседание штаба МЧС и дать соответствующее поручение. Так и «пал» последний холодный регион.

Но вопросы остаются – кто же все-таки виноват? Это головотяпство на местах или недочеты центральных властей?

И премьер, и президент все стрелки переводят на мэров городов, ибо центральная власть, по их словам, сделала все возможное для своевременного и нормального старта отопительного сезона – закачала 17 млрд. куб газа, парламент, с подачи правительства, принял закон о реструктуризации задолженности по газу, дали полномочия и ресурс. А без скандалов и акций протеста не обошлось.

Если все так просто, то почему Кабмин только в среду принял постановление о снижении уровня расчетов на старте отопительного сезона?

Правда, есть и проблема более сложная. Берем ту же ситуацию со Смилой. Во всем ли виноват мэр города?

К примеру, лично я бы тоже не взвалил на плечи горожан долги частной компании (и не важно, в каком размере – 85 или 120 млн грн), которая украла собранные у населения деньги за тепло. Почему эти долги снова вешать на бюджет города в 200 млн грн? Разве это честно и справедливо?

Что может сделать мэр в таком случае? Обратиться в правоохранительные органы, которых в Украине огромное количество – СБУ, полиция, прокуратура, НАБУ и т.д… И, судя по всему, мэр обратился. Тем более, что компания-должник – известна. Как и ее директор, который, к тому же, считается младшим компаньоном одного известного олигарха.

Говорят, полиция вручила ему подозрение и отправила дело в суд. Ну, а наш самый гуманный украинский суд рассматривает это дело очень и очень медленно. Думаю, все понимают, почему. Но если бы власть была заинтересована по быстрее взыскать долг с должника, а не ставить палки в колеса действующему мэру, самому независимому суду в мире была бы дана другая команда.

И, скажите, причем здесь мэр к срыву к отопительного сезона? Конечно, если этот городской голова, в свое время, помогал Саакашвили прорываться через границу, тогда он и без вины виноватый. Поэтому не случайно вице-премьер Зубко, который в начале осени рапортовал о 100% готовности к встрече с зимой, вдруг увидел страшное преступление века - оказывается, городская администрация Смилы, вместо уплаты первых 15 млн за тепло, отправила себе на премии 10 млн. Как будто правление «Нафтогаза Украины» у нас по-другому поступило? Или министры без премии сидят? О суммах премиальных уже умолчим…

Ну, допустим, мэр Смилы – головотяп и, возможно, симпатик сепаратистов. Поэтому его даже не обязательно на заседание Кабмина пускать. А чего же тогда мэр Киева Кличко (такой влиятельный и в доску свой) все лето и осень бодался с «Нафтогазом» за подачу голубого топлива? И если бы не дотация правительства, так и непонятно, чем бы вся эта история закончилась для столичных жителей.

Хотя, конечно, нынешние киевские власти еще те «хозяйственники». Приведу собственный пример. Не знаю, как у кого, но у меня до сих пор отсутствует горячая вода в доме (а это большой многоэтажный дом). Еще в конце лета во дворе вырыли яму (ее, кстати, каждый год роют в одном том же месте) и с тех пор - никаких движений.

Теперь «окопы» присыпало снегом.

Поскольку дозвонится в управляющую компанию не реально (там никогда никто трубку не снимает), спрашиваю в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Оболонского района – когда эти прогнившие трубы поменяют, а яму зароют?

«Думаю, не скоро. У нас денег нет, запрос отправили в мэрию, но там говорят, пока тоже денег нет», - сообщила мне сотрудник управления ЖКХ.

Не царское дело это дело журналистам звонить. Впрочем, как и трубы ремонтировать

Попробовал уточнить информацию у первого заместителя главы администрации района Романа Лелюка, но с ним не соединили. И даже не перезвонили. Хотя, чему удивляться? Не царское дело это дело журналистам звонить. Впрочем, как и трубы ремонтировать.

Вот парки реставрировать – это «золотое дело». Сделал работу на гривню, а раздул смету на миллионы, положил себе их в карман и жизнь удалась.

И жаловаться на «городскую прямую линию» тоже бесполезно. Когда при Черновецком жалоба поступала в колл-центр, чиновники молниеносно реагировали. Понимали, чуть что - их «умножат на ноль». А Кличко, по всей видимости, никто не боится.

Тем временем, не только Оболонь в окопах. Гейзеры горячей воды из-под земли по всему Киеву бьют.

Да, никто не спорит – инфраструктура изношенная. Но никто из киевских чиновников особо и планов не строит об ее модернизации. То ли дело - Шулявский путепровод, на который мэр Киева для своего друга готов дать 1,6 млрд, хотя есть проект в два раза дешевле и более перспективный. Переплачивать свыше 800 млн грн вовсе жалко.

Так что, с такими аппетитами и управлением, не далек тот час, когда антикризисный штаб будет решать уже вопросы не по Смиле, а по Киеву…

Николай Бабич