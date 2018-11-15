В Смеле начали запускать котельные – Зубко

По словам вице-премьер-министра, газ сначала подают в котельные, к которым подключена социальная сфера.

В городе Смела Черкасской области начали запускать котельные, подан газ на первые 8 котельных из 20.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Подан газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них продолжается розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. К ним подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152. Подают газ в первую очередь в котельные, к которым подключена социальная сфера", - говорится в сообщении.

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Зубко отметил, что население Смелы составляет 68 тыс. К 20 котельным подключены 152 дома, в которых проживают 19 тыс. 700 населения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, на заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС президент Петр Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на возобновление теплоснабжения в городе.

14 ноября вице-премьер Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона.

В городе Смела при отсутствии теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение. Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в городе Смела.