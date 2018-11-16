В Кабмине назвали виновных в срыве отопительного сезона в Смеле

За ситуацию в городе Смела должна отвечать местная власть, считает заместитель министра регионального развития.

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк заявил, что за ситуацию в городе Смела должна отвечать местная власть, которая допустила, что люди остались без отопления.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

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"В Смелу в 2010 году решением сессии городского совета зашла компания "СмилаЭнергоИнвест", которая пользовалась котельными и оборудованием территориальной общины. Они видимо некачественно оказывали услуги и деньги уходили непонятно куда. Если в городе с 2010 года от депутатов не было надзора за этой компанией, которая наделала убытков на 85,5 млн. Поэтому в соответствии с законом за эти долги отвечает как компания так и городская власть", - заявил он.

Чиновник сообщил, что эту компанию разыскивают, но отвечать за эти долги должна власть, которая их не контролировала.

"Не жители, а именно власть. Государство предложило выход и предлагает кредит в 25 млн. От Смелы никто не требовал предоплаты. И когда жителям говорят, что они должны что-то платить, это не так. Это единственный город в стране, в котором в феврале месяце счета за отопление жильцам вообще не выставлялись", - добавил он.