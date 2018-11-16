Гройсман обвинил в срыве старта отопительного сезона местные власти

По мнению премьер-министра, подготовку к новому отопительному сезону нужно начинать сразу после окончания предыдущего.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что прямая ответственность за начало отопительного сезона лежит на местных властях, а не на правительстве, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Согласно сообщению, Гройсман считает прямым шантажом и несовершенством действия некоторых мэров украинских городов, которые допустили срывы начала отопительного сезона.

"Кто не сделал свою работу, начал шантажировать людей - пришлось вмешаться. Фактически мы компенсировали бездействие некоторых местных глав. Но все люди умные знают: у правительства нет котельной, которую надо зажечь, и не работники правительства проверяют работу теплосетей. Это делает местная власть. Это ее прямая ответственность. Закончился один отопительный сезон - начинай готовиться к следующему. Люди не должны страдать", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра.

Гройсман добавил, что абсолютное большинство мэров планово подготовили города к отопительному сезону и правительство также сделало все, чтобы «Нафтогаз Украины» закупил достаточное количество газа.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что тепло есть во всех городах Украины, кроме Смелы.

Также 15 ноября президент Петр Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе. В тот же день был подан газ на первые 8 из 20 котельных.

В городе Смела (Черкасская область) из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе было объявлено чрезвычайное положение.